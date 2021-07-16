Абакан, 16 июля, 2021, 12:44 — ИА Регнум. В Хакасии будет развёрнут военный мобильный госпиталь на 100 койко-мест для помощи в борьбе с COVID-19. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Минобороны России Мобильный госпиталь Центрального военного округа. Хакасия

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Решение о направлении мобильного госпиталя в Хакасию принял министр обороны РФ Сергей Шойгу после обращения главы республики Валентина Коновалова.

В Абакан прибудут 67 военных медиков. Также в регион самолётами военно-транспортной авиации будет доставлен медицинский кислород.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии с начала 2021 года выявлено 10 070 носителей коронавируса.