Москва, 16 июля, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Компания ZALA Aero (входит Ростех) представит на авиасалоне МАКС-2021 первый российский беспилотник с гибридной силовой установкой. Об этом 16 июля сообщили в пресс-службе группы компаний «Калашников».

(сс) Lars_Nissen_Photoart Беспилотник

"Беспилотный летательный комплекс ZALA 421−16Е5G — одна из новинок, которая будет впервые продемонстрирована широкой общественности на стенде ZALA Aero на международном авиасалоне МАКС-2021», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что беспилотник предназначен для проведения авиамониторинга на протяженных маршрутах, это делает его незаменимым для использования в нефтегазовой сфере.

Аппарат может находиться в воздухе более 12 часов, преодолевать расстояния свыше 1,2 тыс. км и вести авиационный мониторинг на удалении более 100 км.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российская госкорпорация Ростех опубликовала на своей странице в Facebook фотографию истребителя, который станет главной премьерой авиасалона МАКС-2021.

Отметим также, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) представит на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 принципиально новый военный самолет.

Напомним, крупнейший мировой авиафорум Международный авиационно-космический салон МАКС — 2021 будет проходить с 20 по 25 июля.