Берлин, 16 июля, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Журналистам удалось заснять интерьер тестового экземпляра BMW M2 2023 модельного года. Снимки с салоном автомобиля размещены на сайте Carscoops.

Carscoops Салона нового BMW M2

В салоне будущей новинки установлены изогнутый экран развлекательного комплекса в стиле iX и современная «приборка».

Ожидается, что автомобиль будет иметь элегантный дизайн кузова, а также радиаторную решетку и оптику от своего предшественника. При этом передний бампер получит более агрессивный дизайн.

Также модель будет выделяться более широкими крыльями, колёсными дисками из лёгкого сплава, спойлером и спортивной системой выхлопа с четырьмя патрубками. Что же касается заднего бампера, то он стал крупнее.

В движение модель будет приводить шестицилиндровый мотор с двойным турбированным наддувом на три литра максимальной мощностью 490 л. с.

Ранее компания BMW в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде (Великобритания) представила новое купе 2-Series. В движение модель приводит бензиновый мотор объёмом два литра производительностью 184 л. с. Крутящий момент от двигателя передаётся на задние колёса через восьмискоростной «автомат».

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