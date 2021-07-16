Самара, 16 июля, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Град, ливень с порывами ветра до 25 метров в секунду ожидаются в Самарской области. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

David Гроза

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Сообщается, что в области объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Так, в ближайшее время в регионе ожидается гроза, ливень, град и шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду.

Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют жителям соблюдать правила безопасности: при усилении ветра нужно воздержаться от выхода из зданий, а также взять под особый контроль детей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области с 13 по 19 июля сохранится высокая пожарная опасность лесов (4 класс) и чрезвычайная пожарная опасность лесов — 5 класс.