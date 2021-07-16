Вашингтон, , 12:42 — REGNUM Член палаты представителей от Демократической партии США Александрия Окасио-Кортес призвала 15 июля американские власти снять «абсурдно жесткое» эмбарго с Кубы, сообщает New York Post.

«Кубинцы восстают и выходят на акции протеста за свои права, как никогда раньше», — подчеркнула Окасио-Кортес.

«Мы солидарны с ними и осуждаем антидемократические действия, предпринятые президентом [Кубы] [Мигелем] Диас-Канелем. Подавление СМИ, высказываний и протестов — все это грубые нарушения гражданских прав», — добавила она.

Член «Взвода» — группы прогрессивных демократов — заявила о том, что эмбарго — это «вклад США в страдание жителей Латинской Америки». Она указала на, что оно «абсурдно жестоко и, как и многие другие инструменты США, направленные против латиноамериканцев».

«Я категорически отвергаю защиту эмбарго со стороны администрации Байдена. Для нас никогда не приемлемо использовать жестокость в качестве рычага давления против простых людей», — подчеркнула член палаты представителей.

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