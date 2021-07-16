Вашингтон, 16 июля 2021, 12:42 — REGNUM Член палаты представителей от Демократической партии США Александрия Окасио-Кортес призвала 15 июля американские власти снять «абсурдно жесткое» эмбарго с Кубы, сообщает New York Post.
Член «Взвода» — группы прогрессивных демократов — заявила о том, что эмбарго — это «вклад США в страдание жителей Латинской Америки». Она указала на, что оно «абсурдно жестоко и, как и многие другие инструменты США, направленные против латиноамериканцев».
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