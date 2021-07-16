Шанхай, Китай, 16 июля, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Китай опубликовал руководящие принципы в поддержку реформы и открытости в Новом районе Пудун в Шанхае, сообщает 15 июля агентство Синьхуа.

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Руководство было совместно выпущено Центральным комитетом Коммунистической партии Китая и Госсоветом КНР. В нем перечислялись меры по превращению Пудуна в пионерский район социалистической модернизации страны.

К 2035 году в Пудуне будет полностью создана модернизированная экономика, построены современные городские районы и полностью реализовано модернизированное управление. Уровень городского развития и международная конкурентоспособность будут находиться на переднем крае во всем мире, говорится в руководстве.

Ожидается, что к 2050 году Пудун станет важным городским районом, который является весьма привлекательным, креативным, конкурентоспособным и влиятельным в мировом масштабе, а также глобальной моделью городского управления и «сияющей жемчужиной» великой современной социалистической страны, говорится в руководстве.