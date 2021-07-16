Киев, 16 июля, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уверен, что граждане страны не ощутят рекордно высоких цен на газ в следующий отопительный сезон.

Газ для Украины

Об этом он сказал, выступая в Верховной раде сегодня, 16 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Шмыгаль заявил, что по ряду причин цена на газ в Европе в настоящий момент выросла до максимальной за последние 13 лет — свыше $450 за тысячу кубометров. Он отметил, что такой высокой цены на газ на рынках не было с 2008 года.

«С такой рыночной ценой украинские домохозяйства были бы вынуждены платить по 13−15 грн за кубометр газа, но этого не происходит благодаря установлению фиксированной годовой цены на газ, которую получили все потребители с 1 мая… Большая часть потребителей не ощутит тарифных скачков в отопительный сезон», — отметил премьер, уточнив, что потребители «Нафтогаза» сегодня платят всего 7,96 грн за кубометр топлива.

Вместе с тем Шмыгаль не пояснил, как и кто компенсирует такую разницу в тарифах.

Отметим, что в июне были опубликованы официальные данные украинского госкомстата, согласно которым тарифы на жилищно-коммунальные услуги на Украине за последний год, с мая 2020 год по май 2021 г., выросли в общей сложности на 35%, а на природный газ — на 161%.