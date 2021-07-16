Варшава, 16 июля, 2021, 12:38 — ИА Регнум. 16 июля Параолимпийский комитет Польши представил состав национальной сборной команды на XVI летние Параолимпийские игры в Токио. Об этом сообщает Polskie Radio.

Параолимпийские игры

За медали будут бороться 56 спортсменов и 33 спортсменки.

«Выступить на соревнованиях такого уровня хотя бы один раз — это главная цель любого спортсмена. Но затем появляется желание снова выступить на очередных параолимпийских соревнованиях и завоевать как можно больше медалей. Поэтому мы в предвкушении большого спортивного праздника», — сказала журналистам участница польской параолимпийской команды по стрельбе из лука Эмилия Бабская.

Летние Параолимпийские игры в Токио стартуют 28 августа и продлятся до 5 сентября. В 2016 году, на предыдущих летних Параолимпийских играх в Рио-де-Жанейро, сборная Польши завоевала 39 медалей — 9 золотых, 12 серебряных и 18 бронзовых. В медальном зачете команда заняла 10-е место.