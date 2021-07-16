Иркутск, 16 июля, 2021, 12:36 — ИА Регнум. На борьбу с COVID-19 из бюджета Иркутской области выделяются беспрецедентные суммы. Об этом 15 июля сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев. По его словам, которые цитирует пресс-служба областного правительства, с мая 2021 года направлено уже более 900 млн рублей. В эту сумму включены 500 млн рублей дополнительных средств.

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Деньги расходуются на закупку лекарственных препаратов, необходимого оборудования, кислорода, потребность в котором значительно выросла во время третьей волны пандемии, обслуживание кислородных станций, ремонт компьютерных томографов, а также на стимулирующие выплаты медицинским работникам.

«Мы понимаем необходимость этой работы — коронавирусная инфекция пока не отступает. Оперативное решение финансовых вопросов обеспечивает бесперебойную работу всех служб, задействованных в лечении пациентов и предотвращении заболевания.

Кроме того, остается все меньше времени до начала учебного года. И мы уже начали подготовку, потому что в период пандемии вопросам безопасности и профилактики COVID-19 в образовательных учреждениях нужно уделить особое внимание. Деньги идут в том числе и на это», — пояснил губернатор.

Также он призвал жителей области сделать прививки и тем самым защитить себя и своих близких.

Как сообщало ИА REGNUM, обстановка с коронавирусом в Иркутской области значительно осложнилась. По данным на 16 июля, число умерших пациентов с COVID-19 достигло 3319 человек, причём 36 из них добавили в сводку за минувшие сутки. Общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составляет уже 79 858 человек (+397 за минувшие сутки).

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