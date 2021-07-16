Куньмин, Китай, 16 июля, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Уезд Лунчуань, граничащий с Мьянмой в провинции Юньнань на юго-западе Китая, был помещен под локдаун в связи с тем, что там были зарегистрированы три локальных случаев COVID-19, сообщает 15 июля агентство Синьхуа.

Цитата из х∕ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Реж. Элем Климов. 1964. СССР Карантин

Эти три случая были выявлены в ходе регулярного тестирования на коронавирус в уезде. Все заболевшие были доставлены в специальную больницу. По состоянию на 15 июля в общей сложности было отслежено 383 близких и почти близких контакта заболевших, и все они находятся на карантине.

Уезда также начал свою первую кампанию по массовому тестированию на коронавирус. К утру 15 июля Лунчуань сделал тесты 54 072 местных жителей, и у всех был отрицательный результат.

В больницах Юньнани находится 171 заболевший, из которых 66 случаев оказались локальными. Также был зарегистрирован 21 бессимптомный случай, один из которых был также локальным.