Ульяновск, 16 июля, 2021, 12:34 — ИА Регнум. В Ульяновской области построят завод по производству алюминиевой упаковки, инвестором выступит американская компания. Об этом ИА REGNUMсообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

homw Алюминий

Договорённость о строительстве завода достигнута между правительством Ульяновской области и американской корпорацией Ball. Новое предприятие с учётом резко растущего спроса будет производить упаковку для пива и безалкогольных напитков.

«Крупная международная производственная компания выбрала именно Ульяновскую область для размещения нового производства. Нам этот проект даст новые рабочие места и вливания в экономику», — отметил временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских.

По его словам, это позволит создать свыше 200 новых рабочих мест для жителей, а в региональную экономику будет инвестировано 13 млрд рублей.

Гендиректор корпорации развития Ульяновской области Сергей Васин отмечает, что завод будет построен на территории индустриального парка «Заволжье». Ожидается, что строительство начнётся осенью 2021 года, выпуск первой партии намечен на 2023 год.

Ball Corporation является членом алюминиевой ассоциации и поставляет различные виды инновационной алюминиевой упаковки для напитков, средств гигиены, бытовых товаров, аэрокосмической и других отраслей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минэкономразвития России признало «эффективной на 100%» особую экономическую зону «Ульяновск». Оценивалась, в частности, работа резидентов и органов управления ОЭЗ, рентабельность вложения средств в создание инфраструктуры и вклад ОЭЗ в достижение национальных целей развития РФ. В 2020 году здесь построены три объекта инженерной инфраструктуры (150% от плана), всего с начала работы — 34 объекта (100% от плана).

Подробнее:Экономическую зону «Ульяновск» признали «эффективной на 100%» — власти