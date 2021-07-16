Казань, 16 июля, 2021, 12:35 — ИА Регнум. В Татарии у 73 пациентов выявили индийский или британский штамм коронавируса, заявила 16 июля замруководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: растёт смертность, и идёт новая волна — трансляция»

«На сегодня в республике 32 британских геноварианта выявлено и 41 индийский геноваринат», — цитирует «Татар-информ» спикера.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии с начала пандемии по данным на 16 июля подтверждено 23 149 случаев инфицирования коронавирусом.

Читайте также: В Татарии второй день выявляют по 51 случаю заражения коронавирусом