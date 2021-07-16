Лестер, Великобритания, 16 июля, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Бывший защитник «Саутгемптона» Райан Бертранд подписал контракт с «Лестер Сити». Об этом 16 июля сообщается на сайте «Лестера».

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Отмечается, что Бертранд подписал контракт с «Лестером», рассчитанный до лета 2023 года. 31-летний футболист перешёл в новый клуб в статусе свободного агента

Бертранд с 2005 по 2015 год был игроком «Челси», но сыграл за клуб всего 57 матчей, поскольку был в арендах. В 2015 году он перешёл в «Саутгемптон» за €13,3 млн.