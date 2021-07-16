Ставрополь, 16 июля, 2021, 12:33 — ИА Регнум. В Ставропольском крае за прошедшие сутки был подтвержден коронавирус у 245 жителей региона. Это самый высокий показатель за последние более чем полгода. Больше заразившихся было выявлено лишь 1 января 2021 года — 248 человек. Такие данные привел 16 июля федеральный оперативный штаб.

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Общее число носителей коронавируса за весь период пандемии достигло в крае 60 241 человека. Из них сумел справиться с болезнью 55 151 пациент, в том числе 161 — за прошедший день. Это самый высокий показатель за последние месяцы.

Выросло за сутки и число смертей от COVID-19 — скончались еще семь жителей Ставрополья. Всего было зафиксировано за все время 1780 случаев летального исхода.