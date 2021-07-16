Воронеж, 16 июля, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Приговор по резонансному делу об убийстве сына бизнесмена вынесен в Воронежской области, сообщили 16 июля в пресс-службе Следственного комитета России.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

61-летний житель Москвы признан в совершении убийства по найму, а также в незаконном хранении оружия и взрывного устройства.

Резонансное убийство произошло в феврале 2020 года в Рамонском районе. Обвиняемый за обещанное ему вознаграждение в размере миллиона рублей должен был убить 56-летнего воронежского бизнесмена. Он прибыл к его даче в Рамонском районе. Увидев выезжавший из двора домовладения автомобиль Nissan, обвиняемый произвел не менее шести выстрелов из пистолета в водителя. Однако за рулём машины в тот момент находился не сам бизнесмен, а его 23-летний сын. Он скончался на месте, причиной смерти стало открытое ранение груди с повреждением сердца.

Исполнитель скрылся с места преступления и добрался до Москвы. Раскрыть преступление помогла генетическая экспертиза — по выброшенной куртке и оброненной перчатке. После задержания подозреваемый полностью признал вину и сообщил, что был нанят для убийства не погибшего, а его отца, которому принадлежал указанный автомобиль.

Приговором суда мужчина осужден к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также Воронежским областным судом в настоящее время продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении организатора и пособника убийства, а также мужчины, обвиняемого в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления.