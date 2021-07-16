Киев, 16 июля, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Верховная рада Украины назначила народного депутата от «Слуги народа» Дениса Монастырского новым министром внутренних дел.

Верховная рада Украины

За соответствующее решение в ходе заседания сегодня, 16 июля, проголосовал 271 парламентарий при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM.

Монастырский заявил депутатам, что он является членом команды президента Зеленского и поблагодарил парламент за доверие.

Новому главе МВД Украины 41 год, с начала работы Рады этого созыва (с августа 2019 года) он возглавлял комитет по вопросам правоохранительной деятельности. Его кандидатуру фракции «Слуга народа» и правительству предложил президент Владимир Зеленский.

15 июля Верховная рада уволила с поста главы МВД Украины Арсена Авакова, который занимал эту должность с февраля 2014 года.