Оренбург, 16 июля, 2021, 12:31 — ИА Регнум. В Оренбурге определились с организациями, которые будут оказывать услуги по питанию воспитанников детских садов. Конкурсные процедуры завершились, сообщает пресс-служба мэрии.

Пресс-служба администрации Оренбурга Меню детского сада

Стоит отметить, ранее у оренбуржцев вызвало опасение то, что на рынок может войти компания из другого региона, а качество питания ухудшится. По данным горадминистрации, победителями торгов стали местные комбинаты школьного питания — КШП — «Подросток», «Огонек» и «Валентина».

Во время подготовки к аукционам питание в дошкольных учреждениях осуществлялось по прямым договорам с этими же комбинатами на сумму до 600 тысяч рублей.

Новые договоры заключены на финансовый год. Стоимость горячего питания будет 153 рубля с расчетом на одного воспитанника. Городской бюджет доплачивает за организацию питания в муниципальных детских садах более 400 млн рублей. Оренбуржцы переживают, что при такой стоимости качество еды может и пострадать.

«Питание детей будет организовано без срывов. На данный момент заведующие детскими садами заканчивают подписание договоров, обязательным условием которых является соблюдение требований СанПиН. Я думаю, что здесь ситуация будет благополучной, и все нормы будут соблюдены», — сказала заместитель главы Оренбурга по социальным вопросам Елена Иванова.

Новшеством станет то, что теперь дошкольные учреждения будут получать деньги за аренду помещений от комбинатов школьного питания. Ранее КШП использовали помещения безвозмездно. По словам Елены Ивановй, сумма небольшая, однако объем средств она не уточнила.

Между тем информресурсы сообщают, что сумма аренды кухонь до конца 2021 года может составить свыше 8 млн рублей. Напомним, ранее КШП арендовали кухни в детских садах и пользовались их коммунальными услугами безвозмездно.