Москва, 16 июля, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила предоставления регионам бюджетных кредитов, сообщает 16 июля сайт правительства России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Субъекты РФ смогут получить бюджетные кредиты под 0,1% годовых для погашения долгов по рыночным заимствованиям, таким как обязательства по выпущенным облигациям или кредиты у коммерческих банков.

«Льготный бюджетный кредит можно будет получить на срок до 2029 года и выплачивать равными долями с 2025 по 2029 год. Также предусматривается возможность досрочного погашения», — пояснили в правительстве.