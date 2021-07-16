Екатеринбург, 16 июля, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представил погибшую 36-летнюю художницу Дарью Агупову к ордену Мужества. Об этом глава региона сообщил в Instagram.

Департамент пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбуржья Пруд

Женщина спасла из пруда под Дегтярском (Свердловская область) тонущую мать с малолетним ребёнком, но сломала ногу. Через несколько дней гражданка скончалась.

У Агуповой был шестилетний ребёнок. Погибшая занималась общественной деятельностью. Женщину посмертно представили к награде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге удалось спасти провалившуюся под лёд городского пруда девочку.