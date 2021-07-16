Самара, 16 июля, 2021, 12:31 — ИА Регнум. 264 новых носителя коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что всего по области выявили 71 248 случаев заражения этой инфекцией. При этом в регионе скончались 2458 пациентов с COVID-19.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в области справились с вирусом 67 281 человек, в том числе 179 человек победили инфекцию за минувшие 24 часа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 15 июля в регионе было выявлено 263 новых носителей коронавируса.