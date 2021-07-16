Ташкент, , 12:30 — REGNUM Проведение российско-узбекистанского саммита на высшем уровне обсудили министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщили в пресс-службе узбекского лидера.

Сергей Лавров и Шавкат Мирзиёев. Ташкент 16.07.2021 President.uz

Собеседники встретились на полях международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности», которая проходит в Ташкенте 15−16 июля.

Стороны также обсудили реализацию совместных программ и проектов, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Рассмотрены вопросы регионального сотрудничества в контексте обострения ситуации в Афганистане.