Москва, 16 июля, 2021, 12:28 — ИА Регнум. Цена нефти Brent после двух дней снижения, в пятницу, 16 июля, оттолкнулась вверх от сильной нижней границы текущего диапазона в районе 73 дол/барр. Давление на котировки в середине недели было связано с сообщением о том, что страны ОПЕК+ договорились о квотах на повышение добычи. Этот драйвер может иметь значение и в дальнейшем для углубления коррекции. Об этом сообщил ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

(сс)Falkenpost Нефть

Пока же, отметил он, на 16 июля действует фактор технического достижения препятствия снижению и закрытие позиций на продажу перед выходными. Определённое воздействие оказывает и ослабление доллара на валютном рынке. Оно поднимает выраженные в американской валюте нефтяные цены.

По его словам, в пятницу не ожидается очень важных событий для данного рынка. Лишь вечером инвесторы обратят внимание на выход данных о

числе активных буровых установок от компании Baker Hughes. В целом день обещает быть достаточно спокойным и маловолатильным. Наиболее вероятный диапазон движения котировок: 73,3 — 74,2 дол/барр. Brent, считает эксперт.