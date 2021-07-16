Иркутск, 16 июля, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ о специальных выплатах отдельным категориям работников госучреждений здравоохранения региона, оказывающим помощь гражданам с COVID-19. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба правительства региона.

Пресс-служба правительства Иркутской области Губернатор Приангарья Игорь Кобзев

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Выплаты получат врачи, а также средний и младший медперсонал бюро судебно-медицинских экспертиз; прочий персонал ковидных госпиталей, стационаров, амбулаторий, где проводятся диагностика и лечение коронавирусной инфекции.

Средства предусмотрены в областном бюджете с 1 июня по 30 сентября 2021 года.

«Сегодня эпидемиологическая ситуация ухудшается, количество заболевших увеличивается не только в Иркутской области, но и по всей стране.

Медики по-прежнему на передовой, они продолжают выполнять свои обязанности, поэтому мы приняли решение о продлении региональных выплат», — пояснил глава Приангарья.

Специальные социальные региональные выплаты предусмотрены для тех, кто не получает федеральные. Это прочий персонал и медперсонал бюро судебно-медицинской экспертизы (всего 915 человек).

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 3319 человек, причём 36 из них добавили в сводку за минувшие сутки, 15 июля.

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