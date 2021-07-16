Петрозаводск, 16 июля, 2021, 12:48 — ИА Регнум. В Республике Карелия за предыдущие сутки выявлено 192 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что на пять случаев больше, чем днем ранее. Об этом 16 июля сообщили в региональном оперативном штабе.

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Как отметили в штабе, из 192 нового заражённого 191 человек не был привит от коронавируса. У 11 новых носителей состояние медики оценивают как тяжелое.

Всего в Карелии выявлено 53 328 случаев заражения коронавирусом за время пандемии, в том числе у 5119 ребенка. Выздоровели 49 718 человек, в том числе 4663 ребенка. Скончались от COVID-19 в республике 677 человек, из них три летальных случая зарегистрированы за минувшие сутки. Летальность болезни в регионе составляет 1,27%.

В настоящий момент в коронавирусных стационарах региона находится 734 пациента, из них 69 — в тяжелом состоянии, в том числе один из них был ранее вакцинирован. Восемь человек — в крайне тяжёлом состоянии, в том числе четверо из них на инвазивной искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Доля свободных коек для ковид-пациентов за минувшие сутки снизилось с 22,8% до 21,8%.