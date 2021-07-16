* талибов — запрещённая в России организация

Исламабад, , 12:37 — REGNUM Заявления вице-президента Афганистана Амруллы Салеха о воздушной поддержке, которую Пакистан якобы пообещал боевикам «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), противоречат действительности. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря пакистанского МИД, опубликованном в Facebook.

ВВС Пакистана Dvidshub.net

Ранее Салех заявил о предупреждении, которое поступило военным Афганистана от пакистанских ВВС. Они якобы пригрозили «встретить и отразить» любые действия по вытеснению боевиков из населенного пункта Спин-Болдак в провинции Кандагар.

В МИД Пакистана отметили, что Исламабад уважает право афганского правительства предпринимать действия на своей территории.

«Вопреки утверждениям афганского вице-президента, ВВС Пакистана никогда ничего не сообщали ВВС Афганистана», — подчеркнули в ведомстве.

В МИД также отметили, что ранее Пакистан положительно отреагировал на намерение Афганистана провести воздушную операцию вблизи приграничного пакистанского города Чаман.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел ПакистанаШейх Рашид Ахмад заявил, что его государство не собирается принимать своей территории беженцев из Афганистана.

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