Пекин, 16 июля, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Ожидается, что новая железная дорога, которая начала функционировать в прошлом месяце в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая, связывающая региональную столицу Лхаса с городом Ньингчи, будет способствовать активному развитию туризма, сообщает 15 июля агентство Синьхуа.

Most.life Железная дорога

В июне Ньингчи принял 1,24 млн туристов, что на 15,33% больше, чем в 2019 году, то есть за год до начала эпидемии COVID-19, согласно данным, опубликованным городским бюро по развитию туризма.

В первой половине этого года город принял 5,03 млн внутренних и иностранных туристов, что на 10,89% больше, чем за аналогичный период 2019 года, в то время как доходы от туризма выросли на 7,06% с 2019 года до 3,93 млрд юаней ($608 млн).

Открытие железной дороги Лхаса — Ньингчи, первой электрифицированной железной дороги Тибета, откроет новые возможности для развития туризма, говорится в сообщении бюро. Железная дорога официально начала свою работу 25 июня. По сравнению с автомобильным транспортом, она сокращает время в пути из Лхасы в Ньингчи с 5 часов примерно до 3,5 часов.

Заместитель руководителя бюро Чжан Жуньдун сказал, что благодаря новой железной дороге ожидается, что в этом году туристический показатель города превысит 10 млн посетителей. Тибет поставил цель ежегодно принимать 61 млн туристов и получать ежегодный доход от туризма в размере 64 млрд юаней к 2025 году.