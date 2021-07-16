Москва, 16 июля, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Существует целый ряд продуктов питания, употребление которых позволит снизить высокое артериальное давление. Так, одним из лучших сосудорасширяющих веществ считается молочная кислота. Она содержится в молочных продуктах: кефире, ряженке, твороге, варенце. Об этом сообщила врач-кардиолог Валентина Байдина.

agilemktg1 Измерение давления

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«В умеренных количествах — около одного стакана — все эти напитки стабилизируют артериальное давление», — пояснила в беседе в РИА Новости врач.

Кроме того, гипертоникам также будет полезен красный чай каркаде, который расширяет сосуды благодаря антиоксидатным свойствам и содержанию витамина С. Также среди напитков, которые стоит включить в рацион людям с повышенным давлением, кардиолог назвала кокосовую воду и какао.

«К продуктам, снижающим артериальное давление, относятся фрукты и овощи, богатые витамином С: грейпфруты, апельсины, лимоны, а также вода с лимоном», — добавила Байдина.

Также, по её словам, полезны свекла и свекольный напиток, разведённый с водой в пропорции один к одному. Кроме того, можно включить в рацион чеснок и зелень — шпинат, укроп, петрушку, обладающие мочегонным эффектом.

При этом кардиолог отметила, что для снижения давления необходимы медицинские препараты, назначенные лечащим врачом, а правильно меню — мера полезная, но вспомогательная.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, кардиолог Мартин Холле рассказал, как можно снизить давление без помощи лекарств. По его словам, поможет ежедневная 15-минутная прогулка, а также сокращение в рационе количества колбасы, хлеба и сыра.