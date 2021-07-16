Азовский район, Ростовская область, 16 июля, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту посадки на мель сухогруза «Александр» на реке Дон в Азовском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства 16 июля.

Marinetraffic.com Сухогруз «Волго-Дон 5011»

Напомним, ранним утром 16 июля судно с минеральными удобрениями село на мель в морском порту Азов. На борту находятся 12 членов экипажа. В результате инцидента никто не пострадал. Утечки нефтепродуктов нет.

Сухогруз на судоходство влияния не оказал.