Санкт-Петербург, 16 июля, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Санкт-петербургский «Кристалл» одержал победу над португальской «Касой Бенфикой Лориш» в матче второго раунда плей-офф Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу.

Андрей Пронин ИА REGNUM Второй этап чемпионата России по пляжному футболу. КРИСТАЛЛ против ЛОКОМОТИВА

Встреча завершилась со счётом 1:0. В составе «Кристалла» гол забил Маурисиньо на 11-й минуте игры.

В четвертьфинале турнира «Кристалл» сыграет с московским «Локомотивом», который победил украинский «Артур Мьюзик» со счётом 6:1.

Отметим, что в плей-офф турнира также играют самарские «Крылья Советов» и саратовская «Дельта».

«Кристалл» является действующим чемпионом России. В 2020 году он в третий раз выиграл Кубок европейских чемпионов, до этого санкт-петербургский клуб побеждал в 2014 и 2015 годах.

Читайте также: «Кристалл» в шестой раз стал чемпионом России по пляжному футболу