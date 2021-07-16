Таллин, 16 июля, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Эстонские футбольные клубы провели свои ответные матчи первого отборочного раунда Лиги конференций УЕФА. Как сообщил ERR, лишь столичная «Левадия» пробилась в следующий раунд соревнований.

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«Левадия» в гостях разошлась миром с гибралтарским «Сент-Джозефсом» — 1:1. Хозяева вышли вперед в первом тайме, но после перерыва Закария Бегларишвили забил ответный мяч. Благодаря победе в домашнем поединке со счетом 3:1 «Левадия» вышла во второй отборочный раунд, где ее соперником станет ирландский «Дандолк».

А вот футболисты «Пайде» выйти во второй раунд квалификации Лиги конференций не смогли. Они в гостях уступили «Шленску» из Вроцлава со счетом 0:2. Неделей ранее подопечные тренера Вячеслава Заховайко признали превосходство поляков и в домашнем матче — 1:2.

«Левадия» первый матч второго отборочного раунда Лиги конференций против «Дандолка» проведет 22 июля в Ирландии. Ответная игра состоится 29 июля в Таллине.