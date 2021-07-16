Киев, 16 июля, 2021, 12:26 — ИА Регнум. В одном из популярных туристических центров Украины, городе Каменец-Подольский, вечером 15 июля пьяный мужчина подорвал гранату, сообщила полиция Хмельницкой области.

Ручная граната

Как информирует пресс-служба ведомства, в результате взрыва гранаты пострадали как минимум шесть человек, среди которых — 4-летний ребенок. Все они госпитализированы в Каменец-Подольскую городскую больницу.

В заявлении отмечается, что взорвавшего гранату задержали, в момент совершения инцидента он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Вместе с тем СМИ уточняют, что пострадавший от осколков гранаты ребёнок находится в тяжелом, но стабильном состоянии, без угрозы жизни, а задержанный хорошо известен в местных криминальных кругах и ранее его судили за тяжкие преступления.

ИА REGNUM напоминает, что в июне в Харькове в результате взрыва гранты пострадали пять человек.