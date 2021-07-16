Лондон, 16 июля, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Британская модель спорткара TVR Griffith будет иметь версию с электромотором и гибридным двигателем. Об этом сообщается на сайте издания Auto Express.

Carsweek.ru Спорткар TVR Griffith

Последнее обновление TVR Griffith произошло почти четыре года назад. Тогда автомобиль получил мощный мотор V8 и модернизированную конструкцию с идеальным распределением веса.

На поддержку бизнеса автопроизводитель ранее уже получил кредит в размере 2 млн фунтов стерлингов (около 205,4 млн рублей), однако компании для своего развития и завершения проекта по созданию TVR Griffith требуется 25 млн фунтов стерлингов (около 2,6 трлн рублей).

Стоит отметить, что в январе нынешнего года у TVR появилось несколько заказов на сумму 40 миллионов фунтов стерлингов (около 4,1 трлн рублей). При этом информации о текущем статусе данных заказов нет.

Ранее в Британии на аукционе Collecting Cars за 820 500 евро (около 72,9 млн рублей) был продан редкий Porsche Carrera GT чемпиона «Формулы 1» Дженсона Баттона. Этот суперкар в 2009 году принимал участие в гонках «Формулы 1».

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