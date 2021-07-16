Москва, , 12:20 — REGNUM Западные страны, создав проблемы в Афганистане, теперь стали искать ответственных и взывать к коллективным усилиям по их решению. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Таким образом она прокомментировала слова вице-президента Еврокомиссии Жозепа Борреля о ситуации в Афганистане и «общей ответственности» за происходящее там.

«В лучших традициях: сначала создать проблему, а потом искать ответственных и взывать к коллективным усилиям. Так было в Ираке, Ливии, теперь в Афганистане», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности» в Ташкенте заявил, что Афганистан является ключевым звеном в обеспечении взаимосвязанности Средней и Южной Азии.

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