Захарова ответила на слова Борреля об общей ответственности по Афганистану
Москва, 16 июля, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Западные страны, создав проблемы в Афганистане, теперь стали искать ответственных и взывать к коллективным усилиям по их решению. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Таким образом она прокомментировала слова вице-президента Еврокомиссии Жозепа Борреля о ситуации в Афганистане и «общей ответственности» за происходящее там.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности» в Ташкенте заявил, что Афганистан является ключевым звеном в обеспечении взаимосвязанности Средней и Южной Азии.
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