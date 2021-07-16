Ульяновск, 16 июля, 2021, 12:20 — ИА Регнум. В Ульяновске за двое суток произошло два крупных пожара. Горели склад, из которого удалось вынести 20 газовых баллонов, и старые сараи. Об этом сообщают администрация областного центра и управление МЧС.

73.mchs.gov.ru Горит склад в Ульяновске

Коммерческий склад загорелся сегодня утром, 16 июля, на улице Локомотивной, 14. По данным временно перекрыть движение, в настоящее время оно восстановлено.

По сведениям управления МЧС, возгорание произошло в 04:09 (мск), в 06:15 был локализован пожар на всей площади кровли, в 07:13 было локализовано открытое горение.

Чиновники отмечают, что в тушении участвовали более 80 человек, задействованы 15 пожарных цистерн. Для предотвращения распространения огня спасатели вскрывали металлические двери и решётки, резали кровлю. Из горящего здания удалось вынести 20 газовых баллонов.

Жертв и пострадавших нет. По данным администрации, в течение дня будет идти разбор рухнувшей кровли склада.

Ещё один крупный пожар произошёл 15 июля на улице Балтийской. Здесь горели старые сараи, огнём уничтожено 300 кв. метров. Для ликвидации пожара от МЧС привлечено 45 человек.

Спасатели призывают жителей быть внимательными и осторожными при обращении с огнём, соблюдать все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов.