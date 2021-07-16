Санкт-Петербург, 16 июля, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Во время предстоящих дневных репетиций Главного военно-морского парада в Петербурге будет прекращено движение транспорта и пешеходов на Литейном, Троицком, Дворцовом и Благовещенском мостах через Большую Неву. Об этом предупредили 16 июля в СПб ГБУ «Мостотрест».

Дарья Драй ИА REGNUM Дворцовый мост

Перекрытие будет происходить 18 и 22 июля с 09:00 до 14:00. «В рамках этого промежутка планируется разводка мостов для пропуска боевых кораблей, задействованных в репетиции», — объяснили в пресс-службе предприятия.

В это же время движение транспортных средств будет прекращено еще на целом ряде набережных проспектов, улиц, переулков и проездов в центре Северной столицы, в том числе на Невском проспекте от Малой Морской улицы к Адмиралтейскому проспекту и от от Малой Морской улицы до Садовой улицы.

Также в связи с проведением телевизионной трансляции Главного Военно-морского парада с 17 июля закрывается движение по Адмиралтейскому проезду и Адмиралтейской набережной.

Парад в честь Дня ВМФ состоится 25 июля 2021 года.

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