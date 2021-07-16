Боровск, Калужская область, 16 июля, 2021, 12:21 — ИА Регнум. На Высоком поле в Боровске 25 июля состоится VII военно-исторический фестиваль «Боровский рубеж», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Афиша фестиваля «Боровский рубеж»

Военно-исторический фестиваль посвящён крупномасштабной наступательной операции Красной Армии «Багратион» в 1944 году. Гостей фестиваля ждут грандиозное танковое сражение, рукопашные схватки, артиллерийские залпы.

В военно-исторической реконструкции примут участие сотни челоек. Наиболее интересная для зрителей военная техника организаторами держится в секрете. Вход на фестиваль бесплатный.