Киев, 16 июля, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Во время пленарного заседания Верховной рады Украины произошла драка между депутатами от фракций пропрезидентской партии «Слуга народа» Николаем Сольским и Вадимом Ивченко из партии бывшего премьер-министра страны Юлии Тимошенко «Батькивщина». Видео произошедшего 16 июля распространило украинское издание «Страна».

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Отмечается, что народные избранники Украины разговаривали между собой в зале заседаний Рады и после этого депутат от «Батькивщины» нанес удар кулаком в лицо представителю «Слуги народа».

Затем между дерущимися депутатами стали другие народные избранники, после чего драка прекратилась. Причина конфликта неизвестна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что средняя минимальная цена земли на Украине после официального открытия земельного рынка 1 июля составляет около тысячи долларов за гектар.