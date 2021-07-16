Черкесск, 16 июля, 2021, 12:15 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии день празднования одного из главных мусульманских праздников Курбан-байрам будет выходным. Такое решение принял глава республики Рашид Темрезов. Он подписал указ о предоставлении нерабочего дня 20 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курбан-байрам

В соответствии с документом органы местного самоуправления и руководство предприятий и организаций всех форм собственности обязаны предоставить своим работникам выходной день на Курбан-байрам, а если такой возможности нет в связи с особенностями производства, то работа 20 июля компенсируется предоставлением выходного в другой день.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее указы о предоставлении выходных дней на Курбан-Байрам опубликовали главы других субъектов СКФО, предоставив своим жителям от одного (Кабардино-Балкария) до трех выходных дней (Чечня, Ингушетия, Дагестан).