16 июля 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили заявление президент США Джо Байдена о том, что санкции против участников проекта «Северный поток — 2» не имеют смысла.

Мирослава Романенко, , 13:00 — REGNUM Санкции против участников проекта «Северный поток — 2» не имеют смысла, заявил президент США Джо Байден 15 июля на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель. Он подчеркнул, что введение ограничений нецелесообразно, поскольку трубопровод почти достроен. Американский лидер также отметил, что уже не раз выражал подобную точку зрения.

«Северный поток — 2» Иван Шилов © ИА REGNUM

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Заявление американского лидера обсудили в социальной сети Facebook на странице канала «112 Украина». Многие отметили, что то, что санкции против участников проекта «Северного потока — 2» бессмысленны, было понятно давно, но властям Украины, как отметили читатели, нужно было минимизировать потери, связанные с транспортировкой газа в обход Украины.

«Даже американцы поняли безосновательность этих санкций против «Северного потока — 2», и только украинская ущербная власть требует продолжения санкций. Ну не идиоты ли?» — задался вопросом Alex L.

«Вот вам поддержка, дорогие украинцы. Это результат переговоров нашего президента в Германии», — отметил Доктор Тахир С.

«Ну хоть сказал то, что и так все давно видели», — добавила Эля С.

«Германия давно подготовила всю инфраструктуру для приема газа через СП-2, зачем поднимать популистский кипеж???» — не понимает Светлана Ж.

Встреча Джо Байдена с Ангелой Меркель в Овальном кабинете. 15 июля 2021 года, Вашингтон The White House

«Ну что, Зеленский, помог тебе твой Запад, поддержал? Когда вы, придурки, поймёте истину? Своя рубашка ближе к телу…» — отреагировала Надежда С.

«Уважаемая власть, пора уже бороться с бедностью, оставьте в покое то, что вам не принадлежит», — пишет Ирина С.

«А что, кто-то рассчитывал, что Байден будет *опу рвать из-за Украины? Или кто-то другой? Каждый руководитель отстаивает интересы своей страны. Изначально было понятно, что строительство «Северного потока» Украине невыгодно. Что сделано для того, чтобы потери были минимальны? Что может сделать страна с лежачей экономикой? Считаются только с сильными! Наше нытье уже всем порядком надоело», — отметила Zhanna F.

«Дело не в украинской «лежачей» экономике, а в глупом украинском правительстве, которое плевалось в сторону России, вводило санкции, шантажировало относительно транзита, обвиняло в гражданской войне в Донбассе Россию (хотя сама Украина начала АТО после антиконституционного переворота) и строит на своей территории анти-Россию. Кому все это нужно? Серьезным государствам нужна стабильность и какие-то гарантии, а не больной на голову сосед, который, с одной стороны, называет Россию «агрессором», а с другой — хочет транзита российского газа по своей ГТС, но упорно разваливает собственную страну. А у США свои интересы. Интересы колонии метрополию не интересуют. Метрополию интересуют ресурсы колонии. Вот и всё», — ответил на реплику Zhanna F. Тарас Т.

«Украине надо перестать выпендриваться и жить в мире с соседями… Тогда и насчет транзита можно договариваться… В противном случае любые требования к России относительно этого самого транзита выглядят по меньшей мере странно, на мой взгляд», — отметила Татьяна М.

Сварка стыков газопровода «Северный поток — 2» Gazprom.ru

«Опять зрада (предательство, нарушение верности кому-либо или неисполнение долга перед кем-либо — М. Р.). Можно подумать, что раньше был смысл? Все три года санкции вводились с целью успокоить наших самых «опытных» политиков, мол, видите, как мы ненавидим и давим Россию и как любим вас. А вышло все наоборот — нас придавили вместо России… Но даже сейчас, когда все решено, наши «опытные» дальше галдят «вводите санкции…» — пишет Владимир Р.

«Мы в продаже газа Россией Европе являемся всего лишь транспортным звеном. А тут продавец решил транспортировать не через нас. Какое мы имеем отношение к этому?.. К этому отношение и право выбора, через кого транспортировать, имеет продавец. Ну и в какой-то степени покупатель, но мы ни при чем!!! Это надо принять, понять и отпустить», — подытожил Николай Д.

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