Волгоград, 16 июля, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Исполнить обязательства по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Остров Людникова» обязал суд администрацию Волгограда и МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района города Волгограда», сообщили ИА REGNUM 16 июля в объединённой пресс-службе судов региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Памятное место, где в дни обороны Сталинграда 138-я Краснознаменная стрелковая дивизия под командованием Ивана Людникова вела ожесточённые бои с немецко-фашистскими оккупантами, сейчас обслуживают коммунальщики Краснооктябрьского района. Однако, как показала прокурорская проверка, на облицовочных мраморных плитах мемориального постамента есть многочисленные сколы, а через тротуарную плитку прорастает трава.

Решением Краснооктябрьского районного суда Волгограда на мэрию возложена обязанность в течение полугода со дня вступления судебного акта в законную силу профинансировать администрацию района для проведения надлежащих работ по сохранению памятного места, а коммунальной службе — приступить к благоустройству.

Администрация города подавала апелляционную жалобу, но Волгоградский областной суд, рассмотрев иск, оставил его без удовлетворения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд обязал городскую администрацию отремонтировать «Братскую могилу воинов 45-й стрелковой дивизии им. Щорса, погибших при обороне Сталинграда».