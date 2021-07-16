Саратов, 16 июля, 2021, 12:25 — ИА Регнум. В Саратовской области за последние сутки зарегистрировали 16 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. С начала пандемии от COVID-19 умерли по состоянию на 16 июля 1538 человек, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Иван Шилов ИА REGNUM Больница

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За минувший день от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались шесть мужчин и десять женщин в возрасте от 60 до 87 лет, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по данным на 16 июля зарегистрировали 69 410 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели с начала наблюдения 65 118 человек.

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