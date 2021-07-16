Ярославль, 16 июля, 2021, 12:12 — ИА Регнум. В Ярославле за прошедшие сутки было выявлено 208 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

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Это новый суточный рекорд. Предыдущий максимум был отмечен 10 июля, тогда было выявлено 207 заразившихся. На одном уровне продолжает оставаться смертность — за сутки от COVID-19 скончалось 5 человек.

Всего в Ярославской области с начала пандемии выявлено 46 тысяч 730 заболевших, из них 42 тысячи 178 человек вылечились, 782 человека умерли.