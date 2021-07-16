Москва, 16 июля, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Рубль завершает неделю в небольшом плюсе, что вполне неплохо, учитывая присутствующие факторы давления, которым российская валюта успешно противостоит. Об этом 16 июля сообщил ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли, деньги, рубль

По его словам, пара сползла от максимумов начала недели в районе 74,60 руб. и сегодня снова тестирует уровень 74 руб., который остается в центре внимания игроков.

Эксперт отметил, что рубль выглядит довольно крепким в условиях превалирующего уклонения от рисков, которое подпитывает общий спрос на защитный доллар. Нефть тоже подает негативные сигналы российский валюте — за последние два дня Brent потеряла более 4% из-за медвежьей отраслевой статистики из США в сочетании с подвешенным состоянием альянса ОПЕК+, который до сих пор не принял единого решения относительно уровней добычи, добавил он.

При этом, отметил Переславский, до конца сессии доллар может отскочить от уровня 74 руб., если данные по розничным продажам США приятно удивят и тем самым подтвердят восстановление американской экономики. К слову, вчерашняя благоприятная статистика по обращениям за пособиями по безработице как раз повлекла укрепление доллара, что негативно отразилось на рубле, сообщил эксперт.

При таком сценарии не исключено, что, оттолкнувшись от упомянутого уровня 74 руб., пара доллар/рубль превысит промежуточное сопротивление в районе 74,25 руб. В случае с парой евро/рубль можно ожидать тестирования зоны 87,30 руб., считает он.