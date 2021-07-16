Москва, 16 июля, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) поддерживает идею проведения специальных консультаций психологов для школьников в период сдачи ЕГЭ и ОГЭ, при этом парламентарии настаивает на отмене единого госэкзамена.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

«Выпускные экзамены — серьёзный стресс, большая психологическая нагрузка, с которой школьники далеко не всегда справляются самостоятельно. Но лучше решить вопрос кардинально — вообще отменить ЕГЭ как вредную, бесполезную и неэффективную форму аттестации, которая в принципе не развивает мышление, сужает возможности использования интеллектуальных ресурсов, а в итоге приводит к деградации всей системы отечественного образования. И чем дальше, тем больше», — отметил Нилов в ТГ-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, уполномоченный по правам ребенка в Татарии, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с предложением о введении психологических консультаций для школьников 9-х и 11-х классов в период подготовки и проведения экзаменов, пишет RT.

Обращение с такой инициативой Волынец направила главе Минтруда Антону Котякову, вице-премьеру Татьяне Голиковой и председателю Госсовета Татарии Фариду Мухаметшину.

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