Киев, , 12:14 — REGNUM Действующее правительство Украины не планирует сокращать сферу функционирования украинского языка.

Украина Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Об этом заявил в Раде 16 июля премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Напомним, что сегодня, 16 июля, на Украине начали действовать очередные нормы скандального языкового закона — на этот раз в культурной сфере. Кроме того, с сегодняшнего дня на Украине вводят экзамены на знание государственного языка.

Комментируя новшества, уполномоченный по вопросам государственного языка Тарас Креминь заявил, что дальше «украинского будет только больше».

Накануне в Раде случился конфликт из-за того, что в бюджетном законопроекте обнаружилась поправка, которая отменяла штрафы за отказ от обслуживания на украинском язык, а также позволяла использовать русский язык в школах и вузах. Поправку поставили на голосование, но принято её так и не удалось.