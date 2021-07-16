Москва, 16 июля, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Людям с некоторыми заболеваниями лучше не есть арбуз или употреблять эту ягоду в ограниченных количествах. Об этом главный врач ГКБ имени Владимира Виноградова, доктор медицинский наук Ольга Шарапова рассказала в интервью порталу «Доктор Питер».

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Она напомнила, что в арбузах есть витамины групп А и С, В6, фитонутриенты, магний, кальций и натрий, а также фосфор, который помогает организму восполнить запас жидкости и участвует в регулировании температуры тела.

Арбузом можно утолить жажду и голод, он положительно влияет на сердце и сосуды, давление крови, чистит организм от шлаков. Вместе с тем в ряде случаев налегать на арбузы не стоит.

По словам Шараповой, врачи советуют ограничить употребление арбузов при диарее, мочекаменной болезни, атеросклерозе, аденоме предстательной железы и патологии сердечно-сосудистой системы.

Остальным есть арбуз лучше до обеда по 200−300 граммов в день. Сочетать его с другими продуктами питания не следует. Лучше не покупать арбузы до августа, чтобы избежать возможного отравления некачественным товаром.

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