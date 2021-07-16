Барнаул, 16 июля, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Алтайский топливный Союз (АТС) обеспокоен всё более повышающимися оптовыми ценами моторного топлива, недобросовестностью вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНКов) и бездействием регуляторов. В условиях, когда независимые участники топливного рынка разоряются, общественный совет при управлении ФАС по Алтайскому краю направил обращение АТС, адресованное председателю общественного совета ФАС РФ Андрею Шаронову (его копия есть в распоряжении редакции ИА REGNUM).

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В нем, в частности, сказано о том, что в 2021 году на многих базах сбытовых структур нефтяных компаний наблюдается ограничение отгрузок предоплаченного товара, купленного на биржевых торгах, сроки отгрузки увеличиваются сверх установленного нормативного срока в 30 дней.

«Недостаточный объём производства привел к нарушению баланса спроса — предложения, в том числе и на биржевом рынке, резкому росту биржевых индикаторов, вслед за которыми повысились и мелкооптовые цены.

В условиях недостатка предложения некоторые нефтяные компании покупают топливо на бирже в ходе основной торговой сессии, оказывая негативное влияние на рост биржевых индикаторов.

В этих условиях оптовые цены для розничных операторов практически сравнялись с потребительскими, а в ряде регионов даже превысили их. Особенно тяжёлая ситуация сложилась в регионах, моторное топливо в которые традиционно поступает с удаленных от них нефтеперерабатывающих заводов», — поясняют в АТС.

Что касается непосредственно Алтайского края, то в этом регионе, как утверждает АТС, уже более трёх лет ВИНКи (ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Газпромнефть») ведут достаточно агрессивную политику относительно формирования оптовых и розничных цен в регионе: в соседних регионах (Омск, Новосибирск) ценообразование на АЗС указанных ВИНК позволяет независимым АЗС работать безубыточно.

АТС Анализ изменения оптово-розничных цен на АЗС ПАО «Газпромнефть» в Алтайском крае

«При мониторинге ценообразования в соседних регионах мы наблюдаем, что в Алтайском крае изначально более высокие мелкооптовые цены и значительно ниже розничные цены на АЗС нефтяных компаний.

Мы видим в этом недобросовестную конкуренцию и нарушении Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 №135-Ф3, что приводит к закрытию и банкротству частных АЗС в регионе. Диспаритет цен, к сожалению, уже сегодня вынуждает независимых операторов поднимать розничные цены выше темпов инфляции», — отмечается в обращении Алтайского топливного союза.

Чтобы решить проблему в АТС предложили обеспечить увеличение объема переработки нефти и производства автомобильных бензинов предпочтительно с использованием мер экономического стимулирования, а также за счет изменения ассортимента видов нефтепродуктов, выпускаемых нефтеперерабатывающими заводами.

Также в АТС считают необходимым реализовать решение об увеличении нормативов продаж в совместном приказе ФАС России и Минэнерго России до уровней 15% от объема производства соответственно по автомобильным бензинам и 10% по дизельному топливу.

Помимо этого необходимо рассмотреть вопрос ограничения экспорта бензинов, соответствующих требованиям технического регламента, за исключением объемов, поставляемых по межправсоглашениям, либо обсудить с регуляторами (Минфин РФ, ФАС РФ, Минэнерго РФ) вопрос увеличения экспортных пошлин, считают в АТС.

Среди других решений обозначена проработка вопроса о переносе покупок нефтяными компаниями, не являющимися доминирующими, или их сбытовыми структурами с основной торговой сессии на дополнительную. Также в АТС считают необходимым увеличить объемы реализации бензинов на СПбМТСБ в рынок до уровней не менее 23 тысяч тонн по Р-92 и 13 тысяч тонн по П-95 в каждый торговый день в режиме равномерности и регулярности.

Как сообщало ИА REGNUM, крайне тяжелая ситуация с ценообразованием, сложившаяся на российском рынке моторного топлива, послужила поводом для обращения Российского топливного союза (РТС) к председателю правительства России Михаилу Мишустину.

В нём также отмечалось, что последнее время сформировалась устойчивая тенденция к снижению числа независимых АЗС, ликвидные объекты переходят в собственность нефтяных компаний, есть регионы, где АЗС независимых трейдеров просто закрываются, что приводит к снижению конкуренции, потере рабочих мест и росту социальной напряженности, а также препятствует развитию отрасли.

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