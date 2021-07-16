Пекин, 16 июля 2021, 12:07 — REGNUM Представитель материкового Китая выразил 15 июля решительное несогласие с военными контактами в любой форме между Тайванем и Соединенными Штатами, сообщает агентство Синьхуа.
Пресс-секретарь Управления по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь сделала это заявление, комментируя сообщение СМИ о посадке военно-транспортного самолета США на Тайване 15 июля.
Руководство Демократической прогрессивной партии Тайваня (ДПП) принесет бедствие народу Тайваня, если оно продолжит сотрудничать с иностранными силами в стремлении достижения «независимости Тайваня» и сопротивлении воссоединению страны.