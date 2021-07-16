Ташкент, , 12:07 — REGNUM Ключевым звеном в обеспечении взаимосвязанности Средней и Южной Азии является Афганистан. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности» в Ташкенте.

Участники международной конференции в Ташкенте 16.07.2021 President.uz

По его словам, Афганистан переживает переломный момент в своей истории. «Мы уверены, что мудрый афганский народ проявит готовность к компромиссам ради достижения общенационального согласия», — сказал узбекистнский лидер.

Он добавил, что принципиальное значение имеет поддержка политического урегулирования в Афганистане со стороны международного сообщества. Это откроет новые возможности для интеграции страны в региональные процессы, сказал Мирзиёев.